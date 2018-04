Bewolkte maar zachte paasmaandag met hier en daar een bui

Brussel -

Het wordt maandag eerst zwaarbewolkt met een laaghangend wolkendek en, vooral over het westen van het land, valt er lichte regen of motregen. Daarna wordt het tijdelijk droger maar de zon blijft meestal verscholen achter middelhoge en hoge wolken. Op het einde van de dag krijgen we in het westen opnieuw meer bewolking met wat regen. Het wordt gevoelig zachter met na de middag temperaturen van 10 tot 12 graden in de Ardennen en van 13 tot 15 of 16 graden elders, meldt het KMI.