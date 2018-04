Donald en Melania Trump tonen zich weer eens als koppel (maar de liefde spat er nu niet echt vanaf)

Na een week gevuld met nieuws over vermeende affaires, werden Donald Trump en zijn vrouw Melania eindelijk weer eens samen in het openbaar gezien. Het koppel bezocht een kerkdienst voor Pasen op de locatie waar de echtgenoten elkaar het jawoord gaven. Hoewel ze hand in hand liepen, leek de liefde zondag echter ver te zoeken.

De Amerikaanse president en zijn vrouw waren al een hele tijd niet meer samen in het openbaar gezien. Misschien niet heel vreemd aangezien de afgelopen weken bol stonden van berichten over de vermeende affaires van Donald Trump met pornoactrice Stormy Daniels envoormalig Playboymodel Karen McDougal.

Zondag werd Melania dan toch weer eens aan de zijde van haar man gezien. Het koppel bezocht, samen met Trumps jongste dochter Tiffany (24),een kerkdienst voor Pasen in Palm Beach, Florida. De locatie was niet zomaar gekozen. Precies op die plaats stapten Donald en Melania dertien jaar geleden in het huwelijksbootje. Een romantische plek, zou je denken. Ondanks het schandaalnieuws hielden de echtgenoten zelfs elkaars hand vast. Maar om nou te zeggen dat het een liefdevol tafereel was… oordeel zelf.

Foto: AP

Er kon toch nog een lach vanaf. Foto: AP

Foto: REUTERS