Homoseksuele man in de val gelokt via datingapp en mishandeld door 16 personen: “Russische praktijken”

In het Nederlandse Dordrecht vonden afgelopen weekend twee incidenten plaats waarbij homoseksuele mannen in de val werden gelokt via de datingapp Grindr. Eén van hen kon ternauwernood ontkomen, maar de ander werd op de plaats van het afspraakje mishandeld door ongeveer zestien belagers.

Het mishandelde slachtoffer had in Dordrecht een afspraakje gemaakt via Grindr, een populaire dating app onder homoseksuelen in de stijl van Tinder. Toen hij op de afgesproken parking bij een voetbalclub aankwam trof hij de man aan die hij had leren kennen via de app. “Maar opeens riep hij: ’Jongens, dit is ’m!’”, zegt Lennart Lenskens, organisator van Dordrecht Pride, namens het slachtoffer tegen De Telegraaf.

Daarop kwamen er plots circa zestien personen uit de bosjes en mishandelden de homoseksuele man. “Langs alle kanten vlogen ze op hem af, en begonnen op hem in te slaan. Dat iemand zo bewust wordt uitgelokt: ongelofelijk. Het zijn Russische praktijken, homoklopjachten, maar dan in Dordrecht”, stelt Lenskens.

Dit weekend vonden er 2 zware homogeweld-incidenten plaats in Dordrecht. Kijk uit met afspreken via datingapp Grindr op afgelegen plekken. We wensen de slachtoffers veel sterkte! — DORDRECHT PRIDE! (@DordrechtPride) 1 april 2018

De man werd behandeld in het ziekenhuis en mocht vervolgens naar huis. Hij maakte het naar omstandigheden goed. “Hij heeft rust nodig, en moet herstellen van zijn verwondingen”, zegt Lenskens. Het slachtoffer wilde aanvankelijk geen aangifte doen uit angst voor represailles, maar is dat na overleg met Dordrecht Pride waarschijnlijk wel van plan.

Tweede incident

Op zaterdag vond in dezelfde stad een tweede homoseksueel in de val gelokt via dezelfde methode. Hij kon ternauwernood aan zijn belagers ontsnappen. Lenskens waarschuwt dat homo’s in de stad moeten oppassen: “Spreek af met iemand in een cafeetje in de stad. Vermijd plekken waar weinig mensen komen.”

Op Twitter laat de lokale burgemeester, Wouter Kolff, weten “er alles aan te doen om de laffe daders op te sporen”.