Evacuatie laatste rebellen uit Oost-Ghouta gestart

De laatste overgebleven rebellen van Jaish al-Islam, de grootste rebellengroepering in Oost-Ghouta, zijn maandag samen met hun families in bussen geëvacueerd uit hun laatste bastion, Douma. Dat meldt de Syrische staatstelevisie.

Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die in handen is/was van de rebellen.

Het Syrische regime heeft in februari met de steun van het Russische leger een offensief gelanceerd op de door rebellen gecontroleerde regio Oost-Ghouta, vlakbij de hoofdstad Damascus. Momenteel vormt Douma daar nog de laatste overblijvende rebellenenclave. Het Syrische leger beloofde zaterdag nog om “te blijven strijden” om ook Douma te veroveren.