Ongevoelige verpleegster ontslagen na gemene opmerking in Facebookreactie

Verpleegster Faith Linicum had nooit gedacht dat een berichtje op Facebook het einde zou kunnen betekenen van haar job. Maar dat was exact wat er gebeurde, toen ze een gemene opmerking plaatste onder een bericht van de politie. Het ziekenhuis besloot meteen te reageren en ontsloeg de vrouw op staande voet.

De verpleegkundige begreep de heisa niet, toen ze berichten las over een jongeman (22) die dood was geschoten door de politie van Sacramento, omdat die zogezegd gewapend was geweest. Stephon Clark werd zo doodgeschoten in de tuin van zijn oma, nadat er twintig kogels waren afgevuurd. Zes daarvan zaten in zijn rug. Later bleek hij alleen een telefoon in zijn hand te hebben gehad.

Op die bekendmaking kwamen talloze woedende reacties op, omdat heel wat mensen de actie van de agenten buitensporig vonden en ervan overtuigd waren dat de jongeman zo behandeld was door zijn donkere huidskleur. Maar daar was Linicum het helemaal niet mee eens. Haar reactie op Facebook was dan ook hard: “Hij vluchtte voor de politie, sprong over hekjes en brak in bij mensen. Waarom rennen? Hij verdient het om doodgeschoten te worden, omdat hij stom is.”

“Racistisch”

Meteen ging de bal aan het rollen. Haar commentaar onder een bericht werd opgepikt door zwarte activiste Christina Arechiga: “Deze racistische vrouw werkt op de kraamafdeling. Kunnen we haar donkere baby’s wel toevertrouwen? Verpleegkundigen moeten mensen helpen, niet blij zijn als ze dood gaan.” De reactie van Arechiga werd al snel door 2.000 mensen gedeeld en de druk op haar werkgever begon toe te nemen.

Het ziekenhuis besloot haar te ontslaan en afstand te nemen van hun verpleegkundige. “Dit past niet bij de visie van onze organisatie”, reageerden ze.