Overvallers steken tankstation in brand, nadat ze kassa plunderen

Drie personen hebben in de nacht van zondag op maandag een tankstation in Courcelles (Henegouwen) overvallen. Alsof dat niet genoeg was, staken ze het pand in brand. Het tankstation werd verzwolgen door de vlammenzee.

De overval vond zondagnacht rond 04.00 uur plaats in een 24-uurstankstation aan de Winston Churchillstraat in Courcelles. Drie personen kwam het gebouw binnen en eisten de inhoud van de kassa van het aanwezige personeel, meldt Sudpresse.

Toen ze hadden waarvoor ze kwamen, stak het trio het tankstation in brand. Het duurde niet lang voordat het pand in lichterlaaie stond. De personeelsleden wisten op tijd te vluchten en de brandweer kwam snel ter plaatste. Door de brand was er een ontploffingsgevaar.

De uitgerukte brandweerlieden kregen het vuur onder controle, maar het was de laat voor het gebouw. De schade was enorm. De daders zijn vooralsnog voortvluchtig.