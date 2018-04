Nainggolan ondanks blessure toch in selectie van AS Roma voor Champions League-duel tegen Barcelona

De dijblessure die Radja Nainggolan zaterdag opliep, lijkt mee te vallen. De middenvelder van AS Roma is immers opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar FC Barcelona. Roma geeft woensdag in Camp Nou Messi en co partij in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.

Nainggolan viel zaterdag al na een kwartier uit in de competitiematch op het veld van Bologna. De Rode Duivel van AS Roma tastte bij het verlaten van het veld naar de rechterdij. Nainggolans coach Eusebio di Francesco zei achteraf dat het er “niet bemoedigend uitzag”, maar de schade lijkt dus mee te vallen. ‘Ninja’ zit in de 21-koppige selectie. Alleen winger Cengiz Under is er door blessureleed niet bij.