Feestje Ronde van Vlaanderen ontsierd door vechtpartijen, burgemeester zoekt oplossingen

Kluisbergen - Het normaal zo vredevol verlopende feestje op de Kwarement tijdens de Ronde van Vlaanderen werd zondag ontsierd door een aantal vechtpartijen. Ongezien. De burgemeester van Kluisbergen, Philippe Willequet (Gemeentebelangen), zoekt nu oplossingen. “Wat doe je daaraan als mensen van 10 uur ’s ochtends tot ’s avonds pinten drinken?”

Het feest op de Kwaremont kende zondag een zwart randje. Er werden 22 aanhoudingen verricht, waarvan 18 nog voor de winnaar aangekomen was. Het ging voornamelijk om dronkenschap en baldadigheden, zoals het klimmen in de zendmast van de VRT.

Vechtpartijen en wildplassen

Maar de politie moest ook enkele keren tussenbeide komen bij vechtpartijen. Zondagmiddag ging een groepje supporters met elkaar op de vuist in de publiekszone op de Kwaremont. De politie kon snel ingrijpen en beklemtoont dat er uiteindelijk geen enkel randevenement van de Ronde van Vlaanderen moest worden gesloten wegens baldadigheden. Laat op de avond, wanneer de vergunningen voor enkele feesttenten niet langer geldig waren, werd een uitdoofscenario gestart. Dat leidde op het Kwaremontplein tot een tweede incident. Enkele niet-uitgefeeste heethoofden werden opgepakt.

Bij een ander incident iets voorbij Kluisbergen probeerde een groep van een negental mensen op het parcours te komen. De politie trad kordaat op en pakte de groepsleden op. De wielrenners zijn niet gehinderd door de protestactie, waarvan tot nader order niet duidelijk is waarom die werd gehouden.

22 mensen werden aangehouden, alle aanhoudingen waren bestuurlijk, voornamelijk omwille van verstoring van de openbare orde en openbare dronkenschap. Maar er werd ook één gerechtelijke aanhouding uitgevoerd. Het zou gaan om een fietsdiefstal. In totaal werden 94 processen-verbaal uitgeschreven, vooral voor wildplassen.

Maatregelen

Burgemeester Willequet vindt dergelijke ongeregeldheden niet kunnen, maar kijkt er niet compleet van op. “Een vechtpartij is een fenomeen dat overal voorkomt waar mensen samenkomen. Het is uitzonderlijk bij de Ronde van Vlaanderen, maar het gebeurt, net als op fuiven”, zegt hij tegen Nieuwsblad.be.

Video: VTM Nieuws

Pinten drinken

Dat mensen op die gelegenheden drinken, helpt de situatie niet. “Wat kun je eraan doen als mensen van 10 uur ’s ochtends tot ’s avonds pinten drinken?” De burgervader is op zoek naar oplossingen, maar dat is niet eenvoudig. Dat er gedronken wordt, hoort erbij, zegt hij tegen VTM Nieuws. “Daar staat geen maat op. Het brengt ook een bepaalde sfeer mee.”

Ophitsende muziek

Hij oppert als mogelijke maatregel om de muziek aan te passen. “Misschien moeten we met de dj’s afspraken maken dat ze hun muziek een beetje aanpassen en misschien de mensen minder ophitsen.” Aan onze redactie bevestigt Willequet dat de muziek “nogal ophitsend zou kunnen zijn en zou kunnen bijdragen tot een gevoel van wrevel en agressie.”

Toch liggen de opties nog open. “Het behoort tot de mogelijkheden, dat moet bekeken worden. In de volgende weken wordt geëvalueerd wat er fout is gegaan.” Volgens de burgemeester was er in ieder geval genoeg politie aanwezig. “Er is heel veel politie in de fanzone. Daar ontbrak het niet aan.”

Afvalberg

Het feestje op de Kwaremont leverde verder ook de nodige puinzooi op.