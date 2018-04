“Triest hoogtepunt”: politie betrapt 25 bestuurders tijdens drugscontrole in Hasselt

Hasselt - Bij een politiecontrole hebben agenten van de zone Limburg Regio Hoofdstad zondagvoormiddag 25 bestuurders betrapt op het gebruik van drugs. Korpschef Philip Pirard spreekt van “een triest hoogtepunt”. De actie vond plaats tussen 4 en 12 uur in Hasselt.

De politie LRH ziet volgens korpschef Pirard al enkele maanden het aantal positieve speekseltesten stijgen. “Maar 25 vaststellingen tijdens één actie is opnieuw een triest hoogtepunt. We blijven dus zeker verder inzetten op deze onrustwekkende problematiek.”

In totaal legden zondagochtend 25 bestuurders zo een positieve speekseltest af. Drie wagens werden getakeld. “Eén bestuurder die onder invloed was had geen rijbewijs en twee anderen legden eerder die avond al een positieve speekseltest af maar reden, ondanks het feit dat hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken werd, toch opnieuw met de wagen.”

Vooral in de voormiddag, en dus niet alleen in de vroege uurtjes, werden nog heel wat automobilisten betrapt. “We stellen dus ook vast dat mensen die uitgaan vaak pas tegen de late ochtend terug naar huis keren. Wij passen dan ook de uren van onze controles hieraan aan”, aldus nog Pirard.