Moslima (19) brutaal aangevallen in ziekenhuis door man met mentale problemen

Een Amerikaanse vrouw klaagt een ziekenhuis in de staat Michigan aan omdat het haar veiligheid in gevaar zou hebben gebracht door een man met mentale problemen in de gangen te laten ronddwalen. De 57-jarige man viel de vrouw in de rug aan en gaf haar enkele rake klappen, “omdat ze een hoofddoek draagt”, aldus haar advocaat. Het slachtoffer eist nu 25.000 dollar van het ziekenhuis omdat ze “nooit nog dezelfde persoon zal zijn”.

De jonge vrouw - die anoniem wil blijven - was nog geen vijf seconden in het ziekenhuis om hulp te zoeken na een pijnlijke val , toen ze brutaal werd aangevallen door de 57-jarige John Deliz. De man was ontslagen uit het ziekenhuis, maar kon door onoplettendheid van de medewerkers door de gangen blijven dwalen, op zoek naar sigaretten. “Er waren slechts vijf mensen in de wachtkamer”, aldus de advocaat van het slachtoffer. “Alleen mijn cliënte droeg een hoofddoek. Er waren dus ongetwijfeld religieuze motieven gemoeid met de aanval.”

De 19-jarige moslima kreeg enkele rake klappen, maar werd snel gered door veiligheidspersoneel en andere medewerkers van het ziekenhuis. Haar aanvaller - een man met psychische problemen die zijn medicamenten niet had ingenomen - werd gearresteerd en zit momenteel nog in de cel. De politie had eerder al meldingen gekregen dat Deliz mensen lastig viel en agressief om sigaretten bedelde. Eind mei zal hij zich moeten verantwoorden voor de brutale aanval tijdens een zitting die zijn mentale toestand moet evalueren.

“Ziekenhuis was op de hoogte van mentale problemen”

Volgens de advocaat van het slachtoffer had ze haar aanvaller nooit eerder ontmoet en werd ze “aangevallen omdat ze moslim is”. De jonge vrouw sleept nu niet alleen Deliz voor de rechtbank, ze klaagt ook het ziekenhuis aan en beweert dat het hun schuld is dat de aanval kon gebeuren omdat het veiligheidspersoneel hem toeliet binnen te blijven op voorwaarde “dat hij andere patiënten met rust liet”.

“Het ziekenhuis was op de hoogte van de mentale problemen van de man. In plaats van hem te behandelen, lieten ze hem weer naar de wachtkamer gaan, bij de andere patiënten. Zo zorgde het ziekenhuis ervoor dat de aanval kon gebeuren.” Haar advocaat stelt nu dat zijn cliënte “een emotioneel wrak is en voortdurend over haar schouder kijkt om geen tweede keer aangevallen te worden”.