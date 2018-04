Jongetje (6) sterft na het eten van een pannenkoek op school: vader reageert woedend, moeder in tranen

Een jongetje van zes jaar is donderdag gestorven, nadat hij een pannenkoek opat tijdens de middagpauze in zijn school in het Franse Limas. Het kind was allergisch voor zuivelproducten en daar was de school ook van op de hoogte. Zijn mama vertelt nu aan BFMTV in tranen mee hoe pijnlijk de laatste uren van haar zoontje Jadhen waren.

“Op de weg naar huis na school ging het al niet goed met mijn kind”, vertelde Marie-Anaëlle in een interview aan BFMTV. “Hij zei tegen mij ‘Mam, ik voel me niet goed, ik wil overgeven’. Hij hield niet op en bleef pijn lijden: ‘Mam, ik kan het niet meer aan’, zei hij steeds. Ik heb hem dan naar binnen gedragen en de omstanders gevraagd om de ambulance te bellen”, zegt zijn moeder.

De hulpdiensten kwamen in allerijl ter plaatse, maar de ambulanciers konden voor de jongen nog weinig doen. Hij overleed dezelfde dag nog. De wetsdokter heeft met een autopsie bevestigd dat de jongen stierf aan de gevolgen van een anafylactische schok, een acute allergische reactie. Het parket is ondertussen een onderzoek gestart: zij kijken of de personeelsleden deze tragische dood hadden kunnen voorkomen.

Ouders in shock

De moeder van het jongetje vindt alvast van wel. De vrouw snapt er niets van. “Mijn zoontje zit al drie jaar op die school. Iedereen wist dat hij allergisch was voor melk: zijn leerkrachten, de ouders en zelfs de andere kindjes. En toch schotelden ze hem om carnaval te vieren die pannenkoek voor. Dat is toch verschrikkelijk”, weent ze.

Ook haar man is het met haar eens. “Dit is puur de fout van de lerares”, reageert hij boos aan France 2. “Ze weten perfect wat koemelkallergie is én ze weten hoe ze dat moeten behandelen in geval van nood. Het is erger dan een vergissing, om iemand iets te geven wetende dat het hen zou kunnen schaden. Dit is absoluut schandalig en onrechtvaardig, het was hun verantwoordelijkheid.”

De jongen zou thuis ook pannenkoeken gekregen hebben, maar dan op basis van water. Daarom had het kind zelf niet de neiging om dit exemplaar van melk af te slaan.