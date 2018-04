Omstreden antiapartheidsactiviste Winnie Mandela overleden op 81-jarige leeftijd

Winnie Madikizela-Mandela, ex-vrouw van Nelson Mandela en één van de belangrijkste figuren in de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar persoonlijke assistent Zodwa Zwane. Begin dit jaar onderging ze nog een behandeling aan een nierinfectie.

Mandela stierf maandag nadat ze al lange tijd ziek was, liet Victor Diamini, woordvoerder van de familie weten. “Ze was sinds het begin van het jaar al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Ze overleed vreedzaam maandagochtend vroeg in het bijzijn van haar familie en haar geliefden.”

Voor de vrijheid

Nelson en Winnie, toen ze samen voor de vrijheid van het Zuid-Afrikaanse volk streden in februari 1991. Dit is het moment waarop de voormalige Zuid-Afrikaanse president vrijgelaten werd uit de gevangenis Foto: AP

Op 26 september 1936 werd Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela geboren in Zuid-Afrika, maar ze zou het collectief geheugen ingaan als Winnie Mandela, toen ze met Nelson Mandela trouwde in 1958. Samen kregen ze twee dochters: Zindziswa (58) en Zenani (59). Het koppel bundelde hun krachten en ze vormden samen een onmisbare schakel in de strijd tegen apartheid en voor de vrijheid van het Zuid-Afrikaanse volk.

Toen Nelson in 1962 opgepakt werd, zette Winnie zijn strijd voort, buiten de gevangenismuren. Al snel stond zij bekend als hét symbool van de antiapartheidsstrijd. In 1991 vierden ze samen de vrijlating van de voormalige Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder.

Niet onbesproken

Maar dat jaar liep Winnie haar imago een immense deuk op, toen ze door de rechtbank schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van de 14-jarige Stompie Seipei, een zwarte Zuid-Afrikaan die wegens vermeend verraad was vermoord. De zaak woog zo zwaar op het huwelijk tussen Nelson en Winnie, vijf jaar later volgde dan ook onverbiddelijk de scheiding tussen de twee activisten. In 2003 moest zij bovendien al haar politieke functies neerleggen na een veroordeling wegens fraude en diefstal.

De laatste jaren was de vrouw stevig ziek. Begin dit jaar werd ze nog opgenomen in het ziekenhuis voor een nierinfectie. De problemen met haar gezondheid zorgden ervoor dat ze amper nog in het openbaar verscheen.