U zult opnieuw moeten prutsen aan uw digitale klok: opnieuw vijf minuten verschil

Uw digitale klok opnieuw correct gezet, nadat bleek dat die vijf minuten trager liep door een stroompanne in Zuidoost-Europa? Dan moet u die wellicht opnieuw bijstellen. Het euvel is immers verholpen en de netbeheerder heeft de klokken laten inlopen. Waardoor bij diegenen die toen hun klok weer juist zetten, de tijd nu weer enkele minuten vooruitloopt...

300 seconden. Zoveel liepen de digitale klokken in huis vorige maand achter, door een stroompanne in Zuidoost-Europa, waar er plots geen frequentie van 50 hertz meer was. Dat was het gevolg van een conflict tussen Servië en Kosovo, twee landen die al meer dan twintig jaar met elkaar in de clinch liggen. De ruziënde landen proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom van 300 megawatt sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt voor “een piepkleine dip” en een terugval naar 49,8 hertz die ervoor zorgt dat klokken zijn gaan achterlopen. En dat had meteen gevolgen over heel Europa.

Foto: NBO

Resultaat: de digitale klokken lagen vijf minuten achter op analoge types. Talloze mensen haastten zich om hun klokken bij te zetten, maar zullen nu opnieuw moeten gaan prutsen, maar dan in de andere richting. De panne is immers opgelost en de netbeheerder heeft besloten om de vijf gemiste minuten in te lopen, zodat mensen die geen actie ondernamen opnieuw de correcte tijd te zien krijgen. Voor de andere mensen is het opnieuw aanpassen geblazen.

Maar hoe zit het nu?

Twijfelt u of u juist zit? Wie op zijn smartphone kijkt, krijgt altijd het juiste te zien. “De klok daarvan werkt niet op het elektriciteitsnet, maar via software”, zegt de Belgische Claire Camus van ENTSO-E, de koepelorganisatie van Europese netbeheerders, dat samen met ruim dertig landen zorgt dat het hoogspanningsnet een frequentie heeft van 50 hertz. “En uw polshorloge werkt met een kwartskristal dat voor stabiele trillingen zorgt. Die trekken zich dus niets aan van elektrische impulsen.”