Mobiliteitsminister Weyts huldigt nieuwe ‘Brug van den Azijn’ in met fietstochtje

In Antwerpen is de nieuwe ‘Brug van den Azijn’, de brug over het Albertkanaal op de N130 tussen de districten Merksem en Deurne, maandag officieel ingehuldigd. De oude brug moest wijken voor een nieuwe stalen boogconstructie in het kader van de verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal, om schepen met vier lagen containers toe te laten op de watersnelweg.

In de nieuwe brug werd zowat 15 miljoen euro geïnvesteerd: 12,5 miljoen voor de brug zelf en 2,5 miljoen euro voor de verbreding van de N130. Er zijn in beide richtingen vrije busbanen voorzien en vrijliggende éénrichtingsfietspaden en voetpaden. De nieuwe brug heeft een overspanning van 123 meter en een breedte van 15,6 meter.

“We versterken de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die brug kwam ‘infietsen’. “Jaarlijks wordt er wel 40 miljoen ton vervoerd over het Albertkanaal, dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens. Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden er in 2017 elke dag 8.000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben.”

De capaciteit van het kanaal voor de binnenvaart neemt dankzij het verhogen van de bruggen tot minimaal 9,1 meter met een kwart toe. In totaal gaat het om 62 bruggen, waarvan er al 32 verhoogd (of vervangen) zijn. 14 projecten zijn momenteel lopende. In Antwerpen wordt de volgende grote werf de Theunisbrug bij het Sportpaleis.

“Dat wordt een enorme uitdaging, zeker omdat we het gefaseerd zullen aanpakken op zo’n manier dat er altijd tram- en wegverkeer mogelijk blijft”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. De fasering houdt onder meer in dat er eerst een nieuwe wegbrug en trambrug komt naast de bestaande brug.