Nog steeds niet verloren in La Liga: treedt FC Barcelona straks toe tot select groepje ongeslagen clubs?

FC Barcelona kroop dit weekend door het oog van de naald nadat het in de absolute slotfase van de wedstrijd nogeen 2-0 achterstand goedmaakte tegen Sevilla. Barcelona blijft zo na 30 competitiewedstrijden ongeslagen in de Spaanse competitie. Slechts weinig clubs konden een volledig seizoen afwerken zonder in hun competitie te verliezen: een overzicht.

Italië - Juventus, AC Milan en Perugia

Juventus was in het seizoen 2011-2012 voor het eerst in zes jaar de landstitel in de Italiaanse Serie A. Dat deed de Oude Dame zonder een wedstrijd te verliezen, maar eerste achtervolger AC Milan strandde op slechts vier punten. Juventus won immers ‘slechts’ 23 wedstrijden en speelde maar liefst 15 keer gelijk. AC Milan had op haar beurt in het seizoen 1991-1992 de titel gepakt zonder één verliespartij: de Milanezen wonnen toen 22 wedstrijden en speelden 12 keer gelijk (er speelden toen slechts 18 clubs in de Serie A). Nog eerder, in het seizoen 1978-1979, slaagde ook Perugia erin om een heel seizoen ongeslagen te blijven. Landskampioen werden zij echter niet: Perugia eindigde 19 van de 30 wedstrijden met een gelijkspel en won maar 11 keer, waardoor - jawel - AC Milan met de titel ging lopen.

Engeland - Arsenal en Preston North End

Arsenal domineerde in het seizoen 2003-2004 de Engelse Premier League en zou de jaargang ook afsluiten zonder nederlaag: er werd 26 keer gewonnen en 12 keer gelijkgespeeld. Arsène Wenger zal er misschien nog met weemoed aan terugdenken. Meer dan een eeuw eerder, in het seizoen 1888-1889, werd Preston North End de allereerste club ooit die een volledig seizoen ongeslagen bleef. Het leverde het team de bijnaam The Invincibles op.

Schotland - Celtic en Glasgow Rangers

Vorig seizoen trad met Celtic een nieuwe naam toe tot het groepje Invincibles. De Bhoys sloten de competitie af met een recordaantal van 106 punten: Celtic won 34 keer en speelde viermaal gelijk. Bovendien zorgde de club uit Glasgow voor een unieke treble door behalve het ongeslagen landskampioenschap ook de Schotse beker en ligabeker te winnen. De aartsrivaal van Celtic, Glasgow Rangers, slaagde er in 1898-1899 zelfs in om een volledig seizoen af te sluiten zonder puntenverlies: de Rangers wonnen dat jaar elk van hun 18 competitiewedstrijden.

Portugal - Porto en Benfica (2x)

In het seizoen 2010-2011 domineerde Porto de Portugese competitie met maar liefst 27 zeges in 30 wedstrijden: de drie andere wedstrijden eindigden op een gelijkspel. Benfica slaagde er twee keer in ongeslagen te blijven, in de seizoenen 1972-1973 en 1977-1978. Tijdens dat laatste seizoen eindigde Benfica op gelijke hoogte van Porto, maar verloor het op doelsaldo de landstitel.

Eredivisie - Ajax

Bijna 100 jaar geleden, in het seizoen 1918-1919, slaagde Ajax erin om een volledig seizoen ongeslagen af te sluiten. Ajax won toen haar regionale competitie met 19 winstpartijen en 3 gelijke spelen. In die tijd speelden alle winnaars van de regionale Nederlandse competities tegen elkaar in een ‘kampioenscompetitie’ om de landskampioen te bepalen. Ajax sloot ook die competitie ongeslagen af (5 zeges, 3 gelijke spelen) en sleepte de titel binnen.

Primera Division - Real Madrid en Athletic Bilbao

Real Madrid pakte in het seizoen 1931-1932 haar eerste Spaanse landstitel en deed dat in stijl, want De Koninklijke verloor geen enkele wedstrijd. In de jaren 1968-1969 en 1988-1989 verloor Real Madrid telkens slechts één match. De enige andere Spaanse club die het seizoen ongeslagen kon afsluiten was Athletic Bilbao in het seizoen 1929-1930. Krijgen we dit seizoen met FC Barcelona een nieuwe naam in dit indrukwekkende lijstje?