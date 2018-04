Sluikstort in natuurgebied na twee maanden nog niet opgeruimd: "Hoe kunnen ze zo omgaan met uniek natuurgebied?"

Sluikstort in natuurgebied in Kieldrecht nog altijd niet opgeruimd. Video: TVO

Kieldrecht - In natuurgebied De Putten in Kieldrecht, bij Beveren, ligt al sinds januari een enorm sluikstort. Buurtbewoners vragen al twee maanden lang om het vuil weg te halen, maar tot nu toe is dat nog altijd niet gebeurd. Intussen blijft het stort aangroeien. De Maatschappij Linkerscheldeoever, die verantwoordelijk is voor het gebied, heeft een aannemer aangesteld die het stort zal moeten verwijderen.

Buurtbewoner Brian Waterschoot is niet te spreken over het sluikstort. "In totaal liggen hier toch zeker 100 vuilniszakken", zegt hij. "Dan ben ik gestopt met tellen. Het is heel raar wat voor afval er allemaal tussenligt. Een hondenhok, pampers, blikjes bier. Het lijkt wel alsof een pizzeria of pitabar hier komt storten."

De buren van het natuurgebied kaartten het probleem al in januari aan, maar er is sindsdien nog niets gebeurd. "Ik snap niet waarom de maatschappij zo nalatig omspringt met een uniek natuurgebied", aldus Waterschoot.