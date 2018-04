Slachtoffer glurende cafébaas doet schokkende ontdekking: "Hij filmde ons ook in zijn huis”

Waregem - De glurende cafébaas uit Waregem had niet alleen camera's hangen in de toiletten van café Bananas, maar ook in zijn eigen woning. Dat ontdekten slachtoffers nadat ze beelden van zichzelf zagen bij de politie.

“Hij heeft mij gefilmd terwijl ik in zijn woning seks had met hem. We waren toen amper twee weken samen”, zegt een Waregemse vrouw die vier jaar een relatie had met Christophe B. (52). De beelden die ze te zien kreeg dateren van 2013. Een andere vrouw ontdekte dat ze in 2008 werd gefilmd in de toiletten tijdens een etentje met vrienden bij hem thuis.

Zijn ex-vriendin merkte net zoals alle andere vrienden niets verdachts bij B. “Het enige waar ik mij vragen bij stelde was dat hij 's nachts altijd nog op café ging. Nu weet ik dat het was om andere vrouwen te begluren.”

De Waregemse dacht dat ze geen slachtoffer was, omdat ze al lang niet meer naar Bananas ging, maar voor de zekerheid nam ze contact op met de politie. “Ik was in schok toen ik ontdekte dat ik bij hem thuis was gefilmd. Ik zag maar één video, maar er bestaat wel een map met mijn naam. Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog veel meer. Want er hingen camera's in de toiletten, de badkamer en in de woonkamer. Ik mag er niet aandenken wat hij met die beelden heeft gedaan. Sinds ik het weet, heb ik het gevoel dat ik voortdurend wordt begluurd.”

De tientallen slachtoffers groeperen zich ondertussen om zo meer slagkracht te hebben tijdens het proces. “We willen een duidelijk signaal uitsturen dat zulke praktijken echt niet kunnen. We hopen dat hij niet vervroegd vrijkomt, want hij is echt een gevaar voor de maatschappij.”