Zsofi Horvath, voormalig Miss Belgian Beauty, kondigde vorige week aan dat ze in de politiek stapt. Ze is daarmee lang niet de enige Miss of ex-Miss die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een of andere lijst zal staan. Ze zullen alvast niet misstaan op de verkiezingsaffiches. Maar of dat volstaat, valt nog af te wachten.