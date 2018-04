LUISTER. 60 jaar na het laatste duet: Belfort en Sint-Baafskathedraal spelen nog eens samen

Gent - Het begon wat aarzelend, maar het is gelukt. Voor het eerst in zestig jaar speelden het belfort en de Sint-Baafskathedraal zondag een uniek paasduet.

Het was de grote droom van Kenneth Theunissen, de beiaardier van het belfort, om het nog eens over te doen: het concert uit 1958, waarbij het orgel dat binnen in de Sint-Baafskathedraal staat, samen speelde met de beiaard boven in het belfort.

Geen evident duet, want het orgel is enkel binnen in de kathedraal te horen. Met enkele honderden meters snoer en luidsprekers werd het geluid naar buiten gebracht.

Zondag, vlak na de paasmis in de kathedraal, barstte het unieke concert los. Aanvankelijk wat aarzelend, met bekende stukken van Händel, Bach en Mozart. Maar na enkele nummers zat het tempo goed. Het was even zoeken om de juiste plaats te vinden op het Sint-Baafsplein om het geluid uit de kathedraal goed te horen. Maar na Beethoven en Tchaikovsky liep het duet tussen Gents twee trotste torens helemaal los.

Hallelujah van Leonard Cohen en De Roos van Ann Christy botsten van links naar rechts over het plein. Het belfort zette aan. Men zegt van liefde, dat ze zacht is. Waarop Sint-Baafs antwoordde: Als een lief en teder woord. Mooi moment. Het hoeft van ons geen zestig jaar te duren voor het volgende duet.