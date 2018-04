Studenten Thomas More gaan Zelfmoordlijn bemannen als keuzevak

De Zelfmoordlijn krijgt 50.000 euro extra werkingsmiddelen van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Daarmee hoopt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) de werking ervan te verbeteren. De nieuwe middelen maken het mogelijk dat studenten van de Thomas More-hogeschool ingezet kunnen worden.

De Zelfmoordlijn, bereikbaar op het telefoonnummer 1813, kreeg in 2017 15.073 oproepen kreeg van mensen die aan zelfdoding dachten of mensen uit hun omgeving. Dat is 3 procent meer dan het jaar voordien. Opvallend is dat er 22 procent meer gesprekken gevoerd werden via de chat.

Dat blijkt uit het jaarrapport van het CPZ, dat het komende jaar 50.000 euro extra krijgt van minister Vandeurzen om de bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn en de bijhorende chat uit te bouwen.

Het CPZ schakelt daarvoor de hulp in van studenten Toegepaste Psychologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen. De opleiding stuurt al meerdere jaren studenten voor een stage naar het CPZ, maar vanaf september wordt het volgen van crisisgesprekken een keuzevak dat mensen van de Zelfmoordlijn voor hun rekening zullen nemen. Een primeur voor Vlaanderen, zo meldt de hogeschool. De studenten zullen vooraf gescreend en geselecteerd worden door mensen van de Zelfmoordlijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.