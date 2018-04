Michel wordt 69 en heeft een droom: “Volgend jaar wil ik opnieuw prins carnaval worden”

Aalst - 48 jaar nadat hij voor het eerst prins carnaval werd, wil Michel Cleemput (69 in juni) een gooi doen naar een vierde prinsentitel - wat een absoluut record zou zijn. “Ik wil mijn droom waarmaken voor ik te oud ben”, zegt hij.

“Zot zijn doet geen zeer.” Dat is zijn motto en dat wil Michel Cleemput, nu nog 68 jaar jong, aan elke ‘Oilsjteneer’ bewijzen. Cleemput was al prins carnaval in 1971, 1973 en 1976 en wil daar nu nog een vierde titel bovenop doen. Dat maakte gewezen prins Antoine Van Der Heyden dit weekend in de Sint-Annazaal bekend. In eerste instantie deed Antoine met aprilvisjes uit de doeken dat hij zelf géén kandidaat is om prins te worden in 2019. Niet Antoine, maar wel leeftijdsgenoot Michel Cleemput gaat een campagnejaar tegemoet. Cleemput bevestigt dat.

Verhuizen

“Vier jaar geleden hebben De Saazers (zijn carnavalsgroep, nvdr.) mij als hun keizer rondgereden in de stoet”, laat Cleemput weten vanuit zijn woonplaats in Tenerife. “Dit gaf mij zulke mooie herinneringen aan mijn prinsentijd. Het gevoel liet me niet meer los en daarom heb ik besloten om mijn droom te laten uitkomen. Ik heb al een team dat honderd procent achter mij staat, de teksten schrijven doe ik zelf.” Technisch voldoet Cleemput op dit moment niet aan de voorwaarden om prins te worden, aangezien hij niet in Aalst woont. “Daarom ga ik deze zomer verhuizen”, zegt hij. “Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Ik moet dit nu doen voor ik té oud ben. Als je iets graag doet, is niets te zwaar.”

Op dit moment werd Cleemput even vaak prins als Kamiel Sergant, de carnavalskeizer. “Kamiel is aangesteld voor het leven”, zegt Cleemput. “Ik wil dit vooral voor mezelf waarmaken.” Of Cleemput effectief met zijn plannen doorgaat, zal blijken tijdens officiële inschrijvingen in september.