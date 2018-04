Matchwinnaar Refaelov: “Blij dat ik opnieuw nuttig kon zijn voor het team”

Lior Refaelov heeft zich dan toch nog belangrijk kunnen maken bij Club Brugge. De Israëli speelde Vormer aan waarop de penaltyfout volgde. En die penalty werd door de 31-jarige middenvelder feilloos omgezet.

“Het was zeer belangrijk om goed aan de playoffs te beginnen”, reageerde de matchwinnaar achteraf. “Zeker na de nederlaag van Anderlecht waren we ons bewust van het feit dat winnen een mooie stap voorwaarts zou betekenen. Maar er staan nog negen finales op het programma, dat beseffen we ook.”

Refaelov kon voor het eerst in lang nog eens de kans een wedstrijd te beslissen. “Ik ben blij dat ik opnieuw kon scoren en nuttig kon zijn voor het team. Ik heb geen makkelijke periode achter mij liggen en moet nog op zoek naar ritme. Nu mogen we een beetje vieren maar volgend weekend moeten we er opnieuw staan. Stress? Toch wel een beetje. Ik moest scoren om te winnen. Ik had die goal ook nodig voor het verder verloop van mijn playoffs. Ik ben blij dat ik zowel de fans als mijn teammaats opnieuw een goed gevoel heb kunnen bezorgen.

Ook Ruud Vormer was blij met de zege. “De strafschop? Ik zag hem eerst niet maar toen ik draaide, zag ik hem en voelde ik hem ook. Dan ga ik liggen.”