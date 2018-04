Vijfendertig jaar geleden pakte hij als de Terminator een scalpel en opereerde zichzelf. Nu liet Arnold Schwarzenegger (70) het over aan chirurgen, en bijna liep het mis. Maar zie: Arnie is ontwaakt, en maakte direct een grapje. De enige die er niet mee kon lachen, was Donald Trump.

Heren politici, let goed op. Dit is de les “hoe haal ik de wereldpers met tweeënhalve woorden”. Boven élk artikel over dit ­onderwerp, van de Hindustan Times tot de Washington Post, stond dit weekend ...