Doelwit granaataanval belandt zelf in de cel

Deurne - Tarik B., het vermoedelijke doelwit van de aanslag met twee handgranaten van ruim twee weken geleden in Deurne, zit zelf in de gevangenis. Havenarbeider B. wordt er van verdacht betrokken te zijn bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne.

“Ja ik werk aan de haven maar ik heb niks met het drugsmilieu te maken”, reageerde Tarik B. kort nadat twee granaten in de vroege ochtend van 16 maart een ware ravage hadden aangericht in de Deurnese Van Heystveltstraat. Zestien auto’s raakten beschadigd en ramen en deuren van een tiental gevels deelden in de klappen. Al snel waren er aanwijzingen dat de woning van havenarbeider B. het doelwit van de granaataanval was. B. werkt - meestal met nachtdiensten - als straddle carrier-bestuurder op de PSA-terminal aan het Deurganckdok. Het is ook daar dat hij vorige week opgepakt werd door de speurders van de federale gerechtelijke politie. Sinds donderdag zit de man in de cel, dat bevestigen verschillende bronnen. Of het aan het licht kwam door het onderzoek naar de granaataanslag of niet is onduidelijk. Feit is wel dat de Deurnese havenarbeider in verdenking gesteld is van betrokkenheid bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de Haven van Antwerpen.

Link met drugsmilieu

Woensdag moet de raadkamer beslissen of de aanhouding van B. met een maand verlengd wordt. De advocaat van de havenarbeider, meester Sam Vlaminck, wilde niet reageren op de aanhouding van zijn cliënt.

Het feit dat het vermoedelijke doelwit van de granaataanval nu zelf in de cel zit bevestigt wel wat al eerder gedacht werd. Namelijk dat de aanslag gelinkt was aan het drugsmilieu, meer specifiek aan de trafiek via de Antwerpse haven. B. zou volgens onze informatie deel uitmaken van een groepering die een lading drugs moest ‘uithalen’. Bij die uithaling zou iets ‘misgelopen’ zijn waardoor een deel van de drugs plots verdwenen was. Werd een deel van de lading gestolen of liep er iets anders mis, het verlies wilden de opdrachtgevers alleszins verhalen op de groep die de uithaling zou gedaan hebben. De granaten - in het midden van de druk bewoonde Confortawijk - waren een niet mis te verstaan signaal.