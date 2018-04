Niet om te lachen: waarom niemand meer een aprilgrap verzint

Jarenlang was het traditie: 1 april in Het Journaal of in de krant. Vliegende pinguïns, ­spaghettibomen, papieren e-mails,...: we zijn er allemaal wel eens ingetrapt. Maar anno 2018 doen de media niet meer mee, en loopt ook op straat niemand nog met een vis op de rug. Waar is ons gevoel voor ­humor naartoe? “Het is geëvolueerd”, zeggen comedians. “Een mop die je van ver ziet komen, dat werkt niet meer.”