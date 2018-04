Spaanse legende staat voor de duizendste keer tussen de palen

De Spaanse doelman Iker Casillas komt maandagavond voor de 1000ste keer in actie als profvoetballer in het competitieduel tussen zijn club FC Porto en Belenenses.

Casillas zal op bezoek bij Belenenses voor de 108ste keer de kleuren van FC Porto verdedigen. Daarbij komen nog eens de 725 wedstrijden voor Real Madrid en de 167 interlands die hij voor de Spaanse nationale ploeg speelde.

De 36-jarige doelwachter won het WK in 2010, werd twee keer Europees kampioen (2008 en 2012) en mocht tot drie keer toe de Champions League-trofee in de lucht steken (2000, 2002 en 2014). In 2015 verkaste de Spanjaard van Real Madrid naar FC Porto. Aan het einde van dit seizoen zal Casillas de club vaarwel zeggen. Zijn salaris past immers niet meer in het budget van de ‘Draken’.

Met Porto won Casillas nog geen enkele titel. Als het wint van Belenses, springt het over rivaal Benfica naar de koppositie.