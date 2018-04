Eierboer Hannes (31) wist wat zeker in zijn act moest: zijn vriendin ten huwelijk vragen

Kruishoutem - Yasmine Benzaza (27) en Hannes De Wandel (31) zijn tijdens de Gulden Eifeesten verkozen tot de nieuwe ambassadeurs van de eiergemeente Kruishoutem. “Ik leerde de inwoners van Kruishoutem kennen als warme en openhartige mensen”, zegt Yasmine.

Op zaterdag wordt traditioneel de nieuwe Eierboer gekozen. Uit vijf kandidaten kwam Hannes De Wandel als winnaar uit de bus. De 31-jarige zelfstandige schrijnwerker maakte indruk in de praktische proeven en veroverde de harten van de jury door tijdens zijn vrije act vriendin Jozefien Heyse, vijftien jaar geleden eikoningin, ten huwelijk te vragen. “We hebben elkaar leren kennen in de nasleep van het VT4-programma Peking Express, waar we beiden aan deelnamen. Sinds een kleine vijf jaar wonen we in Kruishoutem. Zodra de vraag kwam om mee te doen voor Eierboer, wist ik dat de basis van mijn act mijn huwelijksaanzoek zou worden. Ik heb alles of niks gespeeld. Met succes.”

Waanzinnig spannend

De Wandel is actief bij het wijkcomité De Biest, maar zijn accent verraadt Antwerpse roots. “Ik ben geboren in Borgerhout en opgegroeid in het Kempense Zandhoven. “Tuur Vanlerberghe werd op amper een half puntje tweede. “Dat maakt het extra leuk, die waanzinnige spanning. Het was een heel tof jaar met vijf sterke kandidaten.”

Eikoningin voor het komende jaar is Yasmine Benzaza (27) uit het West-Vlaamse Knokke-Heist. Haar eerste eredame Emeraude Doom (Zingem) en tweede eredame Laura Van der Haegen (Huise) zijn afkomstig uit het toekomstige Kruisem. “Ik ben zangeres en af en toe presentatrice, dus zong ik voor mijn act ‘New York’ van Alicia Keys in een verwerkte versie over Kruishoutem, de mensen en de bezienswaardigheden hier”, vertelt de juridische adviseur en verkoopster van onroerend goed in het buitenland.

“Ik had geen echte relatie met Kruishoutem, maar ik wil alles eens meegemaakt hebben in het leven. Aan een missverkiezing nam ik nog niet deel, maar ik zocht naar de juiste organisatie en concept.”

Vrouwvriendelijk

“Met de folklore erachter en de vrouwvriendelijkheid van de verkiezing trok Eikoningin me wel aan. Het zal heel druk worden, maar ik kijk ernaar uit. Ik leerde de inwoners van Kruishoutem kennen als warme en openhartige mensen.”