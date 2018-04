Mol - Bij Box Caravans in Mol-Rauw is in de nacht van zondag op maandag een luxecaravan gestolen die maar liefst 24.000 euro kostte. “De dieven wisten goed genoeg voor welke caravan ze kwamen. De rest lieten ze gewoon achter”, zegt zaakvoerder Bart Box.

Box Caravans op de Kiezelweg in Mol-Rauw koopt en verkoopt tweedehandscaravans. Het bedrijf kreeg in de nacht van zondag op maandag dieven over de vloer. “Toen ik maandagmorgen om 8.30 uur arriveerde ...