Politie overbelast door toestroom transmigranten: nadat ze opgepakt zijn, begint het échte werk pas

In de havens en op de snelwegparkings in West-Vlaanderen heeft de politie de voorbije maand al bijna 800 trans­migranten aangetroffen. Dat zijn er ruim dubbel zoveel als twee jaar geleden. Procureur Frank Demeester doet een dringende oproep aan de overheid om een centraal afhandelingscentrum op te richten in de strijd tegen mensensmokkel. “De opvang van transmigranten is tijdrovend voor de politie. De aanpak kan beter georganiseerd worden.”

De cijfers liegen er niet om. Dit jaar alleen al heeft de politie in West-Vlaanderen al 1.233 mensen zonder papieren aangetroffen. En het is nog maar april. In 2017 ging dat over een heel jaar om 5.581 transmigranten. Om maar te zeggen: de politiezones langs de kust hebben de handen vol met het oppakken van mensen zonder papieren in de havens en op de snelwegparkings.

Het zet de politiediensten behoorlijk onder druk. Nadat de transmigranten zijn opgepakt, volgt immers nog een lange en tijdrovende administratieve afhandeling. “Van al die personen worden vingerafdrukken, foto’s en een beschrijving afgenomen”, aldus de West-Vlaamse procureur Frank Demeester. “Zo kunnen we zien of die mensen geseind staan voor bepaalde feiten, of ze in verband kunnen worden gebracht met terrorisme, en of ze al elders ­werden aangetroffen.”

Het afhandelen van een groepje transmigranten neemt snel ettelijke uren in beslag. Al die tijd blijft een ploeg vaak onbeschikbaar voor andere ­taken. “Als er ’s nachts maar enkele ploegen op de baan zijn, kan dat ­problemen geven”, zegt Demeester. “Daarnaast hebben sommige politiezones geen collectieve gevangenis­cellen om groepen transmigranten op te vangen. Het gevolg is dat politiediensten niet altijd kunnen tussen­komen en het lijkt niet uitgesloten dat een ploeg weleens de andere kant ­opkijkt als ze een groep transmigranten aantreft. Want iedereen weet: als ze die onderscheppen, volgt véél ­papierwerk.”

De politie moet dan vaak ook nog lang wachten op de dienst Vreemdelingenzaken die een beslissing moet nemen over het lot van de trans­migrant.

De politie doet wat ze kan, maar volgens de procureur gaat door de huidige manier van werken veel belangrijke informatie verloren. Hij pleit er daarom voor dat de overheid een centraal afhandelingscentrum opricht in West-Vlaanderen. Daar zouden alle opgepakte trans­migranten naartoe kunnen worden gebracht. Politie kan er fouilleren, vingerafdrukken op­nemen en dossiers opstellen. “Bovendien kan men in datzelfde centrum op zoek gaan naar elementen die een gerechtelijk onderzoek kunnen voeden, zoals ondervragingen of telefonie­onderzoek. Zo zou veel beter samengewerkt worden tussen de verschillende politiediensten en justitie. Dat biedt enkel voordelen om criminele organisaties achter de mensensmokkel te ontmantelen”, zegt Demeester.

Vroeger al akkoord

Jaren geleden al was er op politiek niveau een akkoord om zo’n centrum op te richten, maar uiteindelijk is dat er niet gekomen. Procureur Demeester zegt dat alle politiediensten in West-Vlaanderen hiervoor vragende partij zijn. “Als gerechtelijke instantie kan ik enkel roeien met de riemen die ik heb, maar het is mijn plicht om te signaleren dat de aanpak beter georganiseerd zou kunnen worden.”