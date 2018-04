Ramptoeristen lopen hulpdiensten in de weg: “Maak geen foto’s en filmpjes van ravage”

De Duitse politie is na het ongeval met een Belgische bus op de A3 nabij Aschaffenburg (Beieren) niet te spreken over de ramptoeristen die foto’s en filmpjes maakten van de ravage. Ze hinderden zo niet alleen het werk van de hulpdiensten, het veroorzaakte ook gevaarlijke situaties. “Ook wij kennen dat probleem en treden er hard tegen op. Wie in de file beelden maakt, riskeert een boete van 116 euro”, zegt de federale politie.

Bij het ongeval met een Belgische skibus zaterdagochtend in Duitsland, is de Belgische chauffeur Rudy Veugelen (39) uit Herent omgekomen. De tweede chauffeur ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen. Alle andere gewonden hebben het ziekenhuis intussen mogen verlaten. De bus was op weg naar Oostenrijk, toen die in de vroege ochtend op een traag rijdende vrachtwagen botste die voor hem reed. Bij de Duitse hulpdiensten blijft na het drama vooral het gedrag van sommige andere bestuurders nazinderen. Vanuit de auto of zelfs vanop de pechstrook maakten ze beelden en beletten ze zo de doorgang van de ambulances. Dat twitterden getuigen die het voor hun neus zagen gebeuren.

Chauffeur Rudy Veugelen (39) kwam om bij het ongeval. Foto: rr

Misschien heeft u het zelf ook al eens gedaan: met uw smartphone foto’s of filmpjes maken van een ongeval op de snelweg. Als u in de file staat of stapvoets het ongeval passeert. “Het is een steeds vaker voorkomend fenomeen. Maar het is verboden, doe het niet”, waarschuwt de politie.

“Stel je voor dat het je eigen kind of partner is die daar voor zijn leven ligt te vechten. Ik denk dat niemand het leuk zou vinden als die beelden opduiken op sociale media. Maar het creëert ook extra ­gevaarlijke situaties omdat de filmende bestuurder zijn aandacht op de weg verliest”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie.

De prioriteit van de politie is om bij een ongeval altijd eerst de veiligheid van de weg­gebruikers te garanderen: en dan gaat het zowel om de slachtoffers, als de hulpverleners én andere bestuurders. “Maar als we tijdens het regelen van het verkeer zien dat bestuurders filmen met hun smartphone, wordt telkens de nummerplaat genoteerd en mogen zij nadien zonder uitzondering een proces-verbaal in de bus verwachten”, klinkt het kordaat.

Heel af en toe worden zelfs agenten speciaal belast met het verbaliseren van ramptoeristen, al wil men dat niet officieel bevestigen.

Kijkfile

In april vorig jaar gebeurde op de E19 in Brecht een zwaar ongeval waarbij een vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk gewond raakte en gekneld zat in zijn voertuig. De politie verbaliseerde toen liefst 54 bestuurders die in de kijkfile ­foto’s en filmpjes maakten. Bij een ander on­geval op de E40 in Everberg werden zelfs 200 mensen op de bon geslingerd.

Exacte cijfers over het aantal bestuurders dat beboet wordt omdat ze vanuit de file een ongeval filmen, zijn er niet. Het gaat immers om dezelfde tweedegraads overtreding als bellen achter het stuur. De cijfers worden niet apart bijgehouden. Uit de recentste gegevens blijkt dat in 2016 in totaal zo’n 108.500 bestuurders, ongeveer 300 per dag, werden beboet voor bellen of filmen achter het stuur.

Grote schermen

Bij zware ongevallen doet de politie daarom steeds vaker een beroep op de brandweer om schermen te plaatsen en de wrakken af te schermen. Bij een dodelijk ongeval vorig jaar op A3 in Duitsland, waar nu ook de Belgische bus verongelukte, richtte de brandweer zelfs brandweerslangen op truckers die het dodelijke ongeval filmden.