159 miljoen fans, maar nog geen dag winst gemaakt: Spotify gaat naar de beurs

Er worden geen nieuwe aandelen uitgeschreven, zakenbankiers zijn buitenspel gezet en de presentatie voor geïnteresseerde beleggers was er een op witte sneakers. Niets is normaal aan de beursgang van Spotify en dat is dan naar het beeld van CEO Daniel Ek, de man die als de machtigste man in de muziekbusiness geldt, maar nog geen dag geld heeft verdiend.

Sneakers, jeans en het nerveuze I’m Waiting for the Man van The Velvet Underground als soundtrack.

De beursgang van Spotify wordt met een geschatte marktwaarde van 16 miljard euro bestempeld als een van ...