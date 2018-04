Ze droeg de naam van haar ex-man Nelson Mandela tot op het eind. Maar haar beste huwelijk, zei ze zelf, was er eentje met de politiek. Terwijl ook dat soms op een brokkenparcours leek. Winnie Mandela overleed gisteren op 81-jarige leeftijd.

Iconisch is het beeld van Winnie die naast Nelson Mandela wegwandelt van de gevangenis waar hij 27 jaar opgesloten was. Hand in hand, de andere hand gebald in de hoogte. Tegen onrechtvaardigheid, tegen ...