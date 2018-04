Antwerpse vrouw voor ogen van zoontje doodgestoken door ex in Marokko

Antwerpen - De naar Rabat uitgeweken Antwerpse Malahin Ouriagli is vrijdag in de Marokkaanse hoofdstad vermoord door haar ex. Alles gebeurde voor de ogen van haar vijfjarige zoontje. Het slachtoffer werkte al meer dan tien jaar op de Belgische ambassade in Rabat. “Dit is zo gruwelijk”, reageert een vriendin.

“Je gaat in de Belgische ambassade, en bij uitbreiding in heel Rabat, niemand vinden die iets slecht over haar wil zeggen”, zegt Bouchra, een Belgische politievrouw. De moord op haar 41-jarige ...