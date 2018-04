Stomdronken meisje (13) met liefst 2,81 promille bewusteloos afgevoerd na fuif in Torhout

Torhout - In het ziekenhuis van Torhout is afgelopen weekend een meisje van 13 jaar binnengebracht met maar liefst 2,81 promille alcohol in haar bloed. Ze had zoveel gedronken op een lokale fuif dat ze met spoed moest worden binnengebracht.

Haar ouders hadden het meisje afgezet bij een vriendin thuis, in de veronderstelling dat ze daar bleef slapen. Wat zij niet wisten was dat hun dochter van plan was om samen met een vriendin naar een lokale fuif te gaan. Daar begonnen de twee tieners talloze alcoholische dranken te drinken, ook al zouden die eigenlijk niet verkocht mogen worden aan kinderen onder de zestien jaar. Na enkele uren op het feestje verloor het 13-jarige meisje haar bewustzijn. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar haar ouders en de politie verwittigd werden.

Wettelijk gezien mag je vanaf 0,5 promille niet meer achter het stuur kruipen, vanaf dan ben je strafbaar. Hoewel het meisje uiteraard niet met de wagen naar huis moest, had ze dus meer dan vijf keer de toegelaten hoeveelheid alcohol in haar bloed.

Voor een meisje van ongeveer 50 kilogram staat 2,8 promille gelijk aan ongeveer 12 glazen alcohol na elkaar in enkele uren tijd. “Op dat moment zijn je hersenen zo gebaad in de alcohol dat je bijna niet meer op prikkels kan reageren en je begrijpt niet meer wat er in je omgeving gebeurt”, aldus de universiteit.