Private ruimtevrachtschip Dragon gelanceerd naar ISS

Het private ruimtevrachtschip Dragon is maandagnacht vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Het onbemande vrachtschip, dat geladen is met ongeveer 2.600 kilo bevoorradingsgoederen, werd met succes gelanceerd met een Falcon 9-raket vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in de staat Florida. Dat meldt het VS-ruimtevaartagentschap NASA.