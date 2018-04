AA Gent-speler Moses Simon beschuldigd van paspoortfraude

De website allnigeriasoccer.com heeft het gemunt op AA Gent-speler Moses Simon (22). Zij beweren over sluitend bewijs te beschikken dat de Nigeriaanse flankspeler paspoortfraude heeft gepleegd. Zo zou hij enkele jaren geleden met een valse naam en valse leeftijd op zijn paspoort in Niger hebben gevoetbald, samen met zijn landgenoot Bonke Innocent, die nu bij Malmö speelt. Meer nog, toen Simon in 2013 met de Nigeriaanse U17 een interland moest spelen tegen Niger, zou hij het trainingskamp ontvlucht zijn om te ontsnappen aan de lokale autoriteiten. Volgens allnigeriasoccer.com riskeert de linksbuiten ook nu nog sancties en vervolging.

De beschuldigingen aan het adres van Simon zijn al weken aan de gang en dat begint de entourage van de speler te irriteren. Daar noemen ze het een lastercampagne, die begon sinds de dribbelaar van makelaar veranderde. Hij aast deze zomer op een (Engelse) transfer, omdat hij bij AA Gent nog maar één jaar contract heeft en stapte daarom over naar de zaakwaarnemer van Henry Onyekuru.

Is er iemand van zijn oude vertegenwoordigers die dat niet kan verkroppen? Bij zijn voormalige makelaarsbureau wuiven ze alle beschuldigingen weg en nemen ze Simon zelfs in bescherming. “Paspoortfraude: dat is een zware beschuldiging”, aldus mister Kobi van GBS international, het bureau dat Simon naar Gent bracht. “Maar we hoorden dat soort beschuldigingen al vaker en vaak zijn ze op niets gebaseerd. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Wij hebben maar weet van één paspoort van Simon, en daarmee brachten we hem naar België. Andere papieren zagen wij nooit.” Ook bij AA Gent maken ze zich weinig zorgen.