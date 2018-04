Kantoorgebouwen voor miljoenen opgewaardeerd: “Stad Gent was gul voor Optima”

Brussel / Gent - Jeroen Piqueur en Optima hebben een enorme cadeau gekregen van het Gentse stadsbestuur. Een bouwgrond van de zakenman is voor miljoenen opgewaardeerd na simpel verzoek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Het gaat om een lap grond aan de overkant van de Ghelamco Arena. Daar gold een bouwhoogte tot 25 meter, maar op vraag van Piqueurs architecten werd die hoogte vlotjes aangepast naar 40 meter. Zelfs in de gemeenteraad kwam daar geen protest over. Optima was van plan om vier kantoortorens te bouwen. De aanpassing van de hoogte betekende dat die buildings miljoenen meer waard zouden worden. Vandaag staan er uiteindelijk twee, die Ghelamco-baas Paul Gheysens de ‘Blue Towers’ doopte. De huurprijzen lopen er op tot 155 euro per m2, een prijs die de torens bij de duurste van Vlaanderen doet behoren.

Bovendien blijkt dat uitgerekend een ex-kabinetsmedewerker van Daniël Termont tussen 2003 en 2006 door Optima ingehuurd werd als consultant om de bewuste gronden te helpen ontwikkelen, schrijft de krant. Het Laatste Nieuws werpt ook op dat Piqueur burgemeester Daniël Termont en schepenen uitnodigde op zijn privéjet in de periode dat de bouwhoogte werd aangepast. Termont zei daar later over dat hij “onvoorzichtig” was geweest toen hij op kosten van de Optima-topman richting Cannes vloog.

LEES OOK. Na Optima-affaire: Gentse politiek lost laatste grote belofte in