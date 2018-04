ANALYSE. Sa Pinto is de prins Laurent van het voetbal

Twee formele verschillen: de brief van prins Laurent aan het parlement van vorige week was een échte brief, Ricardo Sa Pinto spuwde vrijdagavond zijn vraag om respect letterlijk uit – hij had alleen een spiekbriefje bij de hand. En Laurent schoot op de politiek, Sa Pinto op de pers. Toch ging hun klaagzang om hetzelfde: respect voor leven en werk. Want allebei worden ze door zowat iedereen “een clown” genoemd en door niemand serieus genomen.