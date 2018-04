Anderlecht-debutant moest zijn eigen ouders kalmeren voor de match

Alexis Saelemaekers(foto), de 18-jarige rechtsback van Anderlecht die voor het eerst aan de aftrap stond, was een lichtpuntje. “Veelbelovend”, noemde Marc Coucke hem en ook Vanhaezebrouck had lof. Zijn ouders in de tribune hadden een krop in de keel. Zeker omdat papa Luc Saelemaekers eerst niet zo pro voetbal was en Alexis pas op zijn 10de begon met voetballen, toen zijn broer ook herbegon. “Het mooiste moment was die staande ovatie van het publiek”, aldus zijn pa. “Maar we waren ook erg emotioneel toen hij met zo’n jong ketje aan zijn hand het veld opliep. Alexis is zelf nog een jongen. Maar het is wel een strijder, eentje die het haat om te verliezen. Weet je dat hij ons kalmeerde de avond voor de wedstrijd. Het is maar een match zoals een andere, zei hij.”