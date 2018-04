Hoe de zege van AA Gent bij Anderlecht vooral om revanche draaide

Plots staat AA Gent tweede na een verdiende 0-2 op Anderlecht. In de kleedkamer van de Buffalo’s werd vooraf maar over twee zaken gesproken: winnen tegen ex-coach Hein Vanhaezebrouck en (virtueel) dat Champions League-ticket bemachtigen. Bingo. Voor de Gentse coach Yves Vanderhaeghe was dit een echte revanche. Paars-wit moet nu zelfs vrezen dat plaats twee behalen een erg moeilijke opdracht wordt.