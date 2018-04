Geen scorebord, geen internet en vanaf woensdag zelfs geen elektriciteit meer: enkel snelle overname kan Lierse nog redden

Geen sportieve opkikker tussen al zijn extrasportieve zorgen voor Lierse, dat zaterdag Play-off 2 opende met een zware 0-3-nederlaag tegen Moeskroen. Maar veel meer dan dat verplicht onderonsje rees de vraag (alweer) of de overname er al dan niet zou komen.

Zaterdag werd zichtbaar hoe hoog de nood wel is op het Lisp. Geen scorebord meer, evenmin boarding, geen internet, geen cateraar. Woensdag gaat ook letterlijk het licht uit, al hoopt Lierse nog enkele dagen uitstel te krijgen bij zijn elektriciteitsleverancier. En dus klonk de vraag luider dan ooit: komt de overname er nu wel of niet?

“Er is nog geen witte rook, maar ik heb er goede hoop op dat het nog rond zal geraken”, reageerde Roel Rymen, die de jongste dagen samen met CEO Jan Van Elst nauwer bij het overnamedossier betrokken werd. Geruchten willen dat de vraagprijs van Egyptenaar Samy tot drie miljoen euro is gezakt. Niemand gelooft erin dat de club woensdag in tweede zittijd zijn licentie kan bekomen. En dus wordt het BAS de enige uitweg. Dat wil zeggen dat tegen begin mei alle financiële problemen uitgewist moeten zijn.