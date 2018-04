Juventus is gewaarschuwd: waarom Cristiano Ronaldo na een moeilijke start weer op volle toeren draait

Voor Nieuwjaar scoorde Cristiano Ronaldo (33) in de competitie en de Champions League maar 13 goals in 23 matchen voor Real Madrid. Na Nieuwjaar zit CR7 gelukkig weer als vanouds aan 21 treffers in 17 matchen en is hij opnieuw onstopbaar. Juventus is straks gewaarschuwd in de kwartfinales van de Champions League. Wij zochten uit waarom Ronaldo dit seizoen maar met horten en stoten uit zijn winterslaap ontwaakte.