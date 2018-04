Vadis Odjidja naar B-kern verwezen bij Olympiakos

Vanuit Griekenland bereikten ons berichten dat Vadis Odjidja naar de B-kern van Olympiakos is gestuurd wegens niet fanatiek genoeg trainen. In zijn omgeving wordt dat ontkend en werd er gewezen op zijn goeie match tegen Levadiakos, ondanks een povere 1-1. Voor de rest: geen commentaar, want er zit een haar in de boter.