Olifant omgekomen na bizar ongeval in Spanje

Tijdens het transporteren van drie olifanten in het zuidoosten van Spanje maandagnamiddag, liep het grondig mis: een olifant kwam om na een ongeval met de vrachtwagen die de dieren vervoerde. De twee andere olifanten raakten gewond.

Het nieuws werd gemeld door de lokale autoriteiten via Twitter. Op beelden van het ongeval is te zien dat zeker drie van de grote dieren de weg blokkeren. Ook wordt later een kraan ingezet om een van de olifanten te verplaatsen. De bestuurder van de vrachtwagen bleef naar verluidt ongedeerd.

Het is nog onduidelijk wat de eindbestemming was van de vrachtwagen met de dieren. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt.

Según las investigaciones preliminares, el accidente del camión cargado de elefantes se ha producido al adelantar éste a un vehículo de transporte especial y al incorporarse en el carril derecho se ha producido el vuelco. Atestados de la ATGC de Albacete investiga el accidente. pic.twitter.com/Np0jbX0qQl — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) April 2, 2018

Se restablece la circulación en la A-30, pk 22. Felicidades a la Jefa de Tráfico de Albacete, Agrupación de Tráfico de la @guardiacivil, Bomberos y empresas colaboradoras por la eficacia y rapidez en la apertura de la autovía. pic.twitter.com/KxvgFnVM7O — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) April 2, 2018