Staking in Frankrijk zorgt voor grote hinder, ook impact in ons land

Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe stakingsgolf, als protest tegen de hervormingsplannen van president Macron. Vooral bij spoormaatschappij SNCF wordt er de volgende dagen veel hinder verwacht. Die staking heeft ook een beperkte impact op het treinverkeer van en naar België. Zo worden enkele Thalys- en Eurostar-treinen afgeschaft.

De regering wil de Franse spoorwegen (SNCF) hervormen, waarbij onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen in vraag wordt gesteld. Daarop zijn de vakbonden van de SNCF van plan om tot eind juni twee dagen op vijf te gaan staken; dat is goed voor zo’n 36 stakingsdagen in totaal. De hinder in Frankrijk zal groot zijn, maar ook in België zal die in geringe mate voelbaar worden.

Internationale treinen geschrapt

Bij Thalys wordt de trein van Brussel-Zuid naar Parijs van 08.43 uur afgeschaft. In de omgekeerde richting gaat het om de treinen van 06.49 en 17.49 uur. Daarnaast zullen sommige treinen tussen Amsterdam en Rijsel niet rijden tussen Brussel-Zuid en Rijsel.

Eurostar meldt dan weer dat drie treinen van Brussel naar Londen (vertrek om 08.52, 10.56 en 17.56 uur) en twee treinen van Londen naar Brussel (08.54 en 12.58 uur) niet zullen rijden.

NMBS laat daarenboven weten dat het treinverkeer sterk verstoord zal zijn tussen Doornik en Rijsel en Moeskroen en Rijsel.

Grote hinder in Frankrijk

Dinsdag staakt bijna de helft van het personeel van het Franse spoorwegbedrijf SNCF. Bij de lokale treinen rijdt over het algemeen een op de vijf treinen, bij de tgv’s is de situatie nog slechter. “Alles zit vast”, aldus een journalist van Franceinfo vanuit het Parijse Noordstation.

Voor de Franse president Emmanuel Macron vormt dit conflict met de vakbonden een belangrijke krachtmeting: het wordt Macrons eerste ernstige uitdaging sinds hij in mei 2017 aan de macht kwam. Zijn regering wil de SNCF hervormen, de vakbonden vrezen dat de regering het bedrijf in de toekomst wil privatiseren, wat de regering ontkent.

Voor Macron, die “Frankrijk diepgaand wil hervormen”, gaat het om een cruciale hervorming. Ook voor de vakbonden gaat het om een belangrijke afspraak: zij willen in de toekomst blijven wegen op andere belangrijke hervormingen, over onder meer de ambtenaren en de pensioenen.

Deze week wordt ook woensdag nog gestaakt. De bonden zijn bereid om nog weken door te gaan met deze staking als geen gehoor wordt gegeven aan hun eisen.