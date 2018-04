“Te hoge loonopslag blijft onbestraft”

Brussel - Er is amper controle op de loonnorm, waarin vakbonden en werkgevers iedere twee jaar de bovengrens vastleggen van hoeveel de lonen mogen stijgen. Dat blijkt dinsdag uit een rondvraag van De Tijd.

Het loonplafond moet voorkomen dat de loonkosten in ons land ontsporen en bedrijven een concurrentiehandicap tegenover de buurlanden oplopen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) scherpte vorig jaar de sancties aan voor werkgevers die te veel opslag geven. Toch is het van 1995 geleden dat een bedrijf een boete kreeg voor het niet-naleven van de wet op het concurrentievermogen, schrijft De Tijd.

De arbeidsinspectie moet nagaan of individuele bedrijven zich aan de loonnorm houden. “Het is moeilijk een overtreding vast te stellen”, zegt Luk Somers, sociaal inspecteur bij de federale overheidsdienst Werk. “Je moet een gedetailleerd onderzoek voeren naar de evolutie van de gemiddelde loonmassa per werknemer, waarin je ook rekening houdt met de functies waarin mensen werken.”

Volgens werkgeversorganisatie VBO is in 99 procent van de gevallen geen controle nodig omdat het akkoord gerespecteerd wordt. Peeters benadrukt dat zijn gemoderniseerde loonnormwet geholpen heeft om de loonhandicap ten opzichte van de buurlanden verder weg te werken.