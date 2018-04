Is dit het grote verschil tussen Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe, en meteen de reden waarom AA Gent nu wel draait?

De buitenwereld begreep er niets van, eind oktober. AA Gent stond toen veertiende, terwijl de Buffalo’s toch een kern hadden om op zijn minst Play-Off 1 mee te halen en er met trainer Hein Vanhaezebrouck misschien wel de meest beslagen trainer van het land aan het roer stond. Pas een half jaar later lijkt duidelijk te worden waar het schoentje toen wrong, en waarom het AA Gent onder Yves Vanderhaeghe wel weer voor de wind gaat.

Begin oktober stond AA Gent nog veertiende in de Jupiler Pro League, maar een half jaar later ziet de hemel er heel anders uit boven de Ghelamco Arena. Na één speeldag in Play-Off 1 en een verdiende zege op het veld van Anderlecht (0-2) zijn de Buffalo’s opgerukt tot de tweede plaats en lijken ze zich te manifesteren als voornaamste uitdager van Club Brugge voor de titel.

De remonte kwam er na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck, nochtans de eerste trainer ooit die AA Gent naar een titel kon leiden. De bij KV Oostende ontslagen Yves Vanderhaeghe volgde hem op en zette meteen een ijzersterke reeks neer. Vanderhaeghe ging tactisch aan het sleutelen - hij veranderde de driemansdefensie van Hein naar een viermansverdediging - maar als gevraagd wordt hoe het komt dat AA Gent onder hem wel succes heeft, hebben de betrokken actoren het over een heel ander aspect van het voetbal.

Verschil in persoonlijkheid

Brecht Dejaegere bond de kat de bel aan in onze rubriek ‘45 vragen in 45 minuten’ (herlees het volledige interview hier, N+). Over het grote verschil tussen zijn vorige en zijn huidige trainer: “Hein Vanhaezebrouck is tactisch bij de besten van België. Maar voetbal is meer dan dat. Het hart, het hoofd. Hein speelt zodanig stratego dat hij wel eens vergeet dat die pionnetjes ook mensen zijn. Yves weet dat je de ene anders aanpakt dan de andere. Mocht hij dat motiverende, menselijke nog hebben en openstaan voor andere mensen, is Hein de beste coach ter wereld.”

Volgens Ivan De Witte, de voorzitter van AA Gent, heeft Vanhaezebrouck dat op gegeven moment zelf ook aangevoeld. “Hij is me zelf komen zeggen dat hij dacht dat het op was tussen hemzelf en de spelersgroep”, zei De Witte in Sports Late Night. Ook hij wijst op het verschil in karakter tussen de twee coaches om uit te leggen waarom de ene wel succes kan hebben op een moment dat het niet meer werkte bij de andere. ”Hein is bijzonder dominant, zowel naar de spelers, zijn bestuur als naar de pers toe. Ik denk dat Yves een totaal andere persoonlijkheid en stijl heeft. Yves is gemoedelijker, toegankelijker ook - al weet hij ook wat hij wil en heb ik hem ook al eens gezegd dat ik hem koppig vind.”

Of zoals onze man ter plekke zondag vaststelde: “Misschien werkt de menselijke aanpak van Vanderhaeghe beter. Vanhaezebrouck zette Bruno zonder boe of bah in de tribune en schreef hem daarmee compleet af, zei dat zijn invallers – die hij niet op overschot heeft – niets bijbrengen en had geen oog voor Saelemaekers toen die naar de kant kwam. Vanderhaeghe had zo’n jongeling ongetwijfeld tegen zijn gilet getrokken.”