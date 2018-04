Jongen (13) overleeft 12 uur in riool na val

De Amerikaanse Jesse Hernandez heeft zondag 12 uur lang in een rioleringsbuis vastgezeten. De jongen was met een paar vriendjes aan het spelen op een verboden terrein toen hij door een houten plank viel, met alle gevolgen van dien.

Alhoewel er duidelijk te lezen stond dat je niet over het hek mocht klimmen in het Griffith Park, deden Jesse en zijn vrienden het toch. De 13-jarige jongen moest het echter bekopen met een val van maar liefst acht meter diep nadat hij door een houten plank viel. Zijn familie verwittigde meteen de hulpdiensten van Los Angeles waarna een intense zoektocht begon. Na twaalf uur had de brandweer Jesse eindelijk gevonden. Het duurde zo lang omdat de hulpdiensten heel wat moeite hadden om de jongen te lokaliseren. Maar via speciale camera’s zijn ze daar toch in geslaagd.

“De kans dat iemand zo’n val overleeft, is erg klein”, zei Brian Humphrey, woordvoerder van de brandweer in LA. “De gassen die je inademt in de rioolbuis zijn behoorlijk giftig. Daarom is het erg bewonderenswaardig dat Jesse levend en wel uit de riolering is gekomen.”