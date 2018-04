Klassereactie van Genk-trainer Clement na zuur verlies in blessuretijd bij Club Brugge

Het zal je maar overkomen: in blessuretijd bij een gelijke stand in de topper bij Club Brugge een strafschop tegen krijgen terwijl de scheidsrechter niets gezien had. De videoref deed Racing Genk de das om in het Jan Breydelstadion, maar wie een briesende Genk-trainer Philippe Clement verwacht had, kwam bedrogen uit. “Ik ben uiteraard zwaar teleurgesteld, maar ik ben voorstander van dit soort beslissingen”, reageerde hij knap.

Zuurder kan moeilijk. Racing Genk maakte het leider Club Brugge bijzonder moeilijk op eigen veld, versierde vlak na rust zelfs de beste kans en leek af te stevenen op een verdiend punt. Tot Ruud Vormer in blessuretijd neerging in de zestien. Scheidsrechter Visser liet eerst doorspelen, maar veranderde zijn beslissing op aanwijzen van de videoref: penalty! Lior Refaelov zette die proper om in minuut 92, meteen goed voor de beslissing.

Genk-trainer Philippe Clement oogstte echter veel bijval met zijn reactie op het pijnlijke verlies. “Natuurlijk vind ik deze beslissing terecht”, zei hij voor de camera van Play Sports. “Daar zijn de videorefs ook voor, om in te grijpen in dit soort situaties. Ik ben hier voorstander van. Wij spelen ook elke dag scheidsrechter op training en weten maar al te goed hoe moeilijk het is om alle details te zien. Als er dan iemand is die kan corrigeren, is dat alleen maar goed voor het voetbal. Zo krijg je een eerlijkere sport. Uiteraard ben ik zwaar teleurgesteld, maar als het de juiste beslissingen zijn, kan ik er met respect over spreken.”