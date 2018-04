Meer klachten wegens discriminatie bij huisvesting

Tussen 2015 en 2016 is het aantal mensen die slachtoffer zijn van discriminatie in de zoektocht naar huisvesting in België gestegen met 15 procent, aldus Unia. In 2016 opende het gelijkekansencentrum 187 dossiers over dit onderwerp, wordt Unia dinsdag geciteerd in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Volgens Unia zijn de oorsprong van de kandidaat en zijn seksuele oriëntatie de twee voornaamste discriminatiegronden voor toegang tot huisvesting. Maar kandidaat-huurders kunnen ook gediscrimineerd worden op criteria als een handicap, geslacht, leeftijd en vermogenstoestand.

“Toegang tot een degelijke woning is een fundamenteel recht. Het is dus verboden te discrimineren in elke fase van de verkoop of de verhuur van een goed, wat ook de vorm van de aankondiging (advertentie, via een vastgoedkantoor, sociale media, enz.)”, aldus Michaël François, woordvoerder van Unia.

Discriminatie

Het centrum wijst onder meer naar sommige private groepen op sociale media die voorstellen eigenaars en huurders met elkaar in contact te brengen en die duizenden leden tellen. Het is geen zeldzaamheid daar expliciet discriminerende advertenties te zien opduiken, sommige eigenaars aarzelen niet om hun “voorkeuren” aan te geven in die aankondigingen.